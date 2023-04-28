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Сегодня, 10:48

Тюкавин высказался о семейной династии в «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о династии бело-голубых в семье.

— Можно сказать, что у вас уже сложилась динамовская династия: отец и брат играли за «Динамо» в хоккее с мячом, вы представляете футбольный клуб. Хотели бы, чтобы следующее поколение Тюкавиных тоже защищало бело-голубые цвета?

— Я бы хотел, чтобы и дальше Тюкавины были на виду в спорте. Причём не обязательно в футболе. Но пока загадывать рано. Буду отталкиваться от того, чем захотят заниматься дети. Сейчас у брата как раз растёт ребёнок — посмотрим, как он себя проявит. Конечно, очень хотелось бы, чтобы наша динамовская династия продолжалась, — цитирует Тюкавина официальный сайт «Динамо».

В текущем сезоне Тюкавин провел 32 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач.

Источник: https://fcdm.ru/news/konstantin-tiukavin-xocetsia-podarit-prazdnik-vsem-bolelshhikam-i-samim-sebe/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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