Тюкавин, Зиньковский и Чалов вошли в список номинантов премии «Джентльмен года»

«Комсомольская правда» объявила лонг-лист номинантов премии «Джентльмен года» — 2023.

В лонг-лист премии вошли 16 футболистов из 12 клубов РПЛ: Александр Селихов, Антон Зиньковский (оба — «Спартак»), Федор Чалов, Константин Кучаев (оба — ЦСКА), Иван Сергеев, Михаил Кержаков (оба — «Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба, Сергей Петров (оба — «Краснодар»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Евгений Чернов («Ростов»), Юрий Газинский («Урал»), Тимофей Маргасов («Сочи»), Игорь Калинин («Факел») и Лукас Вера («Оренбург»).

Премия «Джентльмен года» вручается с 1994 года. Ее действующим лауреатом является полоузащитник «Динамо» Даниил Фомин.