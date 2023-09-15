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Сегодня, 16:47

Тюкавин, Зиньковский и Чалов вошли в список номинантов премии «Джентльмен года»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Комсомольская правда» объявила лонг-лист номинантов премии «Джентльмен года» — 2023.

В лонг-лист премии вошли 16 футболистов из 12 клубов РПЛ: Александр Селихов, Антон Зиньковский (оба — «Спартак»), Федор Чалов, Константин Кучаев (оба — ЦСКА), Иван Сергеев, Михаил Кержаков (оба — «Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба, Сергей Петров (оба — «Краснодар»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Евгений Чернов («Ростов»), Юрий Газинский («Урал»), Тимофей Маргасов («Сочи»), Игорь Калинин («Факел») и Лукас Вера («Оренбург»).

Премия «Джентльмен года» вручается с 1994 года. Ее действующим лауреатом является полоузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

Источник: КП.RU.
Александр Селихов
Антон Зиньковский
Антон Миранчук
Джон Кордоба
Евгений Чернов
Иван Сергеев
Игорь Калинин
Константин Кучаев
Лукас Вера
Михаил Кержаков
Сергей Петров
Тимофей Маргасов
Федор Чалов
Юрий Газинский
Футбол
РПЛ
Бенхамин Гарре
Константин Тюкавин
1
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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