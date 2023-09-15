Юран внесен в заявку на матч с «Динамо»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, сможет ли главный тренер команды Сергей Юран принять участие в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо».

«Мы внесли Сергея Николаевича в заявку на матч с «Динамо». Но пока неизвестно, сможет ли он руководить командой. Решение может принять только он сам», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

8 сентября стало известно, что Юран перенес экстренную операцию. 14 сентября его выписали из больницы.

Матч «Динамо» — «Пари НН» пройдет 15 сентября в Москве и начнется в 19.00 мск.