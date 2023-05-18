Уилкшир заявил, что Йоканович не смог построить команду с характером

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением об уходе Славиши Йокановича с поста главного тренера.

«Честно говоря, отставка Йокановича стала для меня неожиданностью, я думал, что ему дадут доработать до конца сезона. Все-таки оставалось буквально несколько матчей, но, видимо, руководство «Динамо» решило, что время пришло. Очевидно, что после зимнего перерыва не выглядела хорошо, были какие-то проблемы. И удручали не только результаты, но и сама игра. И сейчас наступает важнейший момент для перестройки перед следующим сезоном. Можно ли говорить, что Йоканович не смог построить команду с характером? Да. В составе множество молодых талантливых ребят, которых он смог связать вместе и сделать силой. Но хорошие футболисты все еще остаются в «Динамо», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. Под его руководством в нынешнем сезоне московская команда провела 38 матчей, одержав 16 побед при 14 поражениях и восьми ничейных результатах.

После 27 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице с 42 очками.