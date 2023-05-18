«Фенербахче» не заинтересован в подписании Мозеса

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал для «СЭ» информацию о том, что один из турецких клубов заинтересован в подписании футболиста «Спартака» Виктора Мозеса. Ранее о такой возможности сообщал Metaratings.ru.

«Лично мы не заинтересованы в подписании Виктора Мозеса. Сейчас мы не ищем футболиста на позицию полузащитника», — сказал Баки «СЭ».

Мозес выступает за красно-белых с июля 2021 года. Соглашение 32-летнего нигерийского футболиста со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее Мозес выступал за такие команды, как «Челси», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Интер», «Фенербахче» и другие.