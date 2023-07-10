Украинская ассоциация футбола выступила против проведения международного турнира в России

Украинская ассоциация футбола (УАФ) осудила участие «Нефтчи», «Црвены Звезды» и «Фенербахче» в товарищеском турнире в России.

«Украинская ассоциация футбола категорически осуждает участие «Нефтчи», «Црвены Звезды» и «Фенербахче» в проходящем товарищеском турнире в России. Мы неоднократно обращались в УЕФА, ФИФА, ко всем нашим партнерам из футбольного сообщества Европы и мира по недопущению участия в футбольных соревнованиях с участием российских команд, в том числе на территории России, а также визитов в Россию и участия в любых мероприятиях с представителями России или футбольного сообщества России в целом», — говорится в заявлении на официальном сайте УАФ.

9 июля «Зенит» победил «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер (0:0, 4:3 — пенальти). До этого команда обыграла «Нефтчи» (3:1) и уступила «Црвене Звезде» (1:2). Турнир проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля.

Ранее УАФ направила открытое письмо в УЕФА с требованием объяснить вызов российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей.

В феврале прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.