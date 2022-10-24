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Сегодня, 19:25

«Урал» в большинстве победил «Крылья Советов»

Иван Шитик
Корреспондент
24 октября. «Урал» — «Крылья Советов».
Фото ФК «Урал».
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«Урал» победил «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыл нападающий «Урала» Алексей Каштанов. Он реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой защитником Гленна Бейла в своей штрафной.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников принял решение удалить футболиста «Крыльев» после подсказки ВАР.

Во втором тайме преимущество хозяев увеличил полузащитник Юрий Газинский.

В составе самарцев позже отличился полузащитник Максим Глушенков, но «Урал» отстоял победный счет.

Команда Виктора Гончаренко набрала 16 очков и поднялась на 10 место, обойдя «Крылья», который опустились на 11-ю строчку (14 очков).

В следующем туре «Урал» 30 октября на выезде сыграет против «Сочи», «Крылья Советов» в этот же день на своем поле примут «Нижний Новгород».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
Крылья Советов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
13
43
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