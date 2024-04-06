«Урал» — «Крылья Советов»: Каштанов сравнял счет в матче

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов сравнял счет в матче 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 1:1.

Форвард отметился на 40-й минуте, реализовав пенальти, назначенный за фол защитника самарцев Романа Евгеньева в своей штрафной. Во время розыгрыша «Уралом» штрафного удара Евгеньев нарушил правила, отпихнув мяч двумя руками.

Первый гол на 16-й минуте забил полузащитник самарцев Амар Рахманович.

Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Каштанова шестым в сезоне-2023/24 во всех турнирах.