Сегодня, 14:43
Нападающий «Урала» Алексей Каштанов сравнял счет в матче 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 1:1.
Форвард отметился на 40-й минуте, реализовав пенальти, назначенный за фол защитника самарцев Романа Евгеньева в своей штрафной. Во время розыгрыша «Уралом» штрафного удара Евгеньев нарушил правила, отпихнув мяч двумя руками.
Первый гол на 16-й минуте забил полузащитник самарцев Амар Рахманович.
Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Каштанова шестым в сезоне-2023/24 во всех турнирах.