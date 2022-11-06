«Урал» упустил победу над «Локомотивом» из-за автогола Филипенко на 90+6-й минуте

«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» на своем поле в матче 16-го тура РПЛ — 2:2.

Полузащитник гостей Антон Миранчук открыл счет на 16-й минуте. Хавбек хозяев Юрий Газинский сравнял его на 67-й минуте. Затем защитник екатеринбуржцев Егор Филипенко вывел свою команду вперед на 90-й минуте, но 6 минут спустя отправил мяч в свои ворота.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками. Команда Виктора Гончаренко продлила свою серию без поражений в РПЛ до 6 матчей подряд.

«Локомотив» идет на 14-й строчке с 13 очками.