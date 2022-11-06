«Урал» — «Локомотив»: гости сравняли счет на 5-й добавленной минуте ко второму тайму благодаря автоголу

«Локомотив» сравнял счет во втором тайме матча 16-го тура РПЛ против «Урала».

На 5-й добавленной минуте матча гол влетел в ворота хозяев поля — 2:2.

Полузащитник «Локо» Наяир Тикнизян ворвался в штрафную и сдела то ли прострел, то ли бил по воротам. Защитник «Урала» Егор Филипенко пытался прервать прострел, но срезал мяч в свои ворота.

Отметим, что именно Филипенко за несколько минут до этого вывел «Урал» вперед.