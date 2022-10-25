«Урал» объявил о расторжении контракта с Остоном Уруновым

«Урал» объявил о расторжении контракта с Остоном Уруновым.

Клуб из Екатеринбурга и 21-летний узбек разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон.

Урунов перешел в «Урал» в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Футболист принял участие в 3 матчах команды в сезоне-2022/23. Игрок провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.

Контракт Урунова с «Уралом» действовал до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.