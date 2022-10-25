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Сегодня, 14:12

«Урал» объявил о расторжении контракта с Остоном Уруновым

Иван Торопцев
Корреспондент
Остон Урунов.
Фото ФК «Урал»
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«Урал» объявил о расторжении контракта с Остоном Уруновым.

Клуб из Екатеринбурга и 21-летний узбек разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон.

Урунов перешел в «Урал» в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Футболист принял участие в 3 матчах команды в сезоне-2022/23. Игрок провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.

Контракт Урунова с «Уралом» действовал до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/5081

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Остон Урунов
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РПЛ
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