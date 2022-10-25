Сегодня, 14:12
«Урал» объявил о расторжении контракта с Остоном Уруновым.
Клуб из Екатеринбурга и 21-летний узбек разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон.
Урунов перешел в «Урал» в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Футболист принял участие в 3 матчах команды в сезоне-2022/23. Игрок провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.
Контракт Урунова с «Уралом» действовал до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования