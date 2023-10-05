В CAS заявили, что не получали от «Ростова» обращений по ситуации с Норманном

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили «СЭ», что не получали обращений от «Ростова» по делу о контракте норвежского футболиста Матиаса Норманна.

«На данный момент в Спортивный арбитражный суд (CAS) по этому вопросу не обращались», — сообщили «СЭ» в пресс-службе суда.

20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. 3 октября президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб обратился в CAS.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за «Динамо» 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За «Ростов» норвежец выступал с 2019 по 2023 год.