Мажич считает, что решения Галимова и Амелина в матче «Ростова» против «Урала» были верными

Глава судейского департамента РФС Милорад Мажич оценил работу главного арбитра Романа Галимова и арбитра ВАР Алексея Амелина в матче 10-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уралом» (2:2), сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, Мажич признал верными решения Галимова и Амелина в ключевых эпизодах. В частности, глава департамента считает, что судья верно назначил пенальти в ворота «Урала», и отметил правильное включение ВАР-центра в рассмотрение эпизода.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС планирует выпустить заявление по поводу спорных эпизодов в матче «Ростов» — «Урал», но сделает это позже.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Урал» и «Ростов» обратились в ЭСК РФС по пяти эпизодам по итогам матча.