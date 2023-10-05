Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 12:43

Мажич считает, что решения Галимова и Амелина в матче «Ростова» против «Урала» были верными

Telegram Дзен

Глава судейского департамента РФС Милорад Мажич оценил работу главного арбитра Романа Галимова и арбитра ВАР Алексея Амелина в матче 10-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уралом» (2:2), сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, Мажич признал верными решения Галимова и Амелина в ключевых эпизодах. В частности, глава департамента считает, что судья верно назначил пенальти в ворота «Урала», и отметил правильное включение ВАР-центра в рассмотрение эпизода.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС планирует выпустить заявление по поводу спорных эпизодов в матче «Ростов» — «Урал», но сделает это позже.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Урал» и «Ростов» обратились в ЭСК РФС по пяти эпизодам по итогам матча.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
Милорад Мажич
11
0
Читайте также
Чемпионат мира 2030 пройдет в шести странах на трех континентах
Медведев проиграл Синнеру финал China Open 2023
Марочко сообщил о расстреле «азовцами» украинских военных под Кременной
My?l Polska: Запад не оставит на территории Украины и куска выжженной земли
На Кубани по надписям на зданиях раскрыли убийство семилетней давности
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Оренбург» — «Зенит» и другие матчи
В «Локомотиве» заявили, что не обсуждали возможное подписание Джикии
«Сравнения Джикии и Дуарте неуместны — Георгия вытесняет из состава Бабич». Интервью агента Хинчагова
Нагорных: «Черчесов будет желанным гостем на любом стадионе страны»
Президент «Ростова» Арутюнянц: «Карпин в «Спартаке»? Вы что, шутите?»
«Урал» выпустил специальную коллекцию футболок с фразой «Нет слов»
«Почему я хочу видеть «Краснодар» чемпионом». Игорь Рабинер — о взлете «быков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Титов: «Из РПЛ надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее»

В CAS заявили, что не получали от «Ростова» обращений по ситуации с Норманном