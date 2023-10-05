Мажич считает, что решения Галимова и Амелина в матче «Ростова» против «Урала» были верными

Судейство
Сегодня, 12:43
Глава судейского департамента РФС Милорад Мажич оценил работу главного арбитра Романа Галимова и арбитра ВАР Алексея Амелина в матче 10-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уралом» (2:2), сообщает Metaratings.ru.
По сведениям источника, Мажич признал верными решения Галимова и Амелина в ключевых эпизодах. В частности, глава департамента считает, что судья верно назначил пенальти в ворота «Урала», и отметил правильное включение ВАР-центра в рассмотрение эпизода.
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС планирует выпустить заявление по поводу спорных эпизодов в матче «Ростов» — «Урал», но сделает это позже.
Ранее «СЭ» сообщал, что «Урал» и «Ростов» обратились в ЭСК РФС по пяти эпизодам по итогам матча.