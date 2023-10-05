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РПЛ

Сегодня, 13:13

Семак: «В общей группе занимаются Караваев и Мостовой, у Фернандеса повреждение боковой связки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмах игроков перед матчем 11-го тура РПЛ с «Сочи».

«В общей группе уже занимаются Караваев и Мостовой. Что касается тех, кто не поедет, то это Васильев, которому понадобится еще несколько недель для восстановления, Марио Фернандес, у которого повреждение боковой связки, и Миша Кержаков — это те игроки, которые не готовятся к матчу. Все остальные на сегодняшний день здоровы», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Матч «Сочи» — «Зенит» пройдет 7 октября на стадионе «Фишт». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Сине-бело-голубые с 17 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Сочинцы находятся на 16-й строчке (6 очков).

Источник: ФК Зенит
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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