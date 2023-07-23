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Сегодня, 18:31

В «Црвене Звезде» ответили на вопрос о том, может ли клуб арендовать Эраковича у «Зенита» на полгода

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Страхиня Эракович.
Фото Global Look Press
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Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич ответил на вопрос о том, может ли сербский клуб воспользоваться возможностью обратной аренды защитника Страхини Эраковича, который перешел в «Зенит».

«Вернется ли Эракович в аренду на полгода? Посмотрим, будем общаться. Я бы хотел, чтобы Эракович играл в Лиге чемпионов за нас», — сказал Терзич «СЭ».

Страхиня Эракович — воспитанник «Црвены Звезды». Он провел за команду 107 матчей и сделал 3 результативные передачи.

«Зенит» объявил о покупке Эраковича в воскресенье, 23 июля. 22-летний серб подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Страхиня Эракович
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