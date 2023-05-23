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Сегодня, 18:27

В ЦСКА высказались об обвинении Роши в провокации Соболева в дерби

Виталий Косик
Корреспондент
Виллиан Роша (справа) и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об обвинениях защитника армейцев Виллиана Роши в провокации форварда «Спартака» (1:2) Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ.

На 66-й минуте матча Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра.По итогам эпизода лавный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

 
Виллиан Роша, Александр Соболев и&nbsp;Сергей Карасев. РБК: «Спартак» предоставил РФС кадры неприличного жеста Соболеву соперника из ЦСКА

«Два дня понадобилось спартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет шорты. В первом случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Виллиана, а во втором сам стоит спиной. 

У ЦСКА ТВ есть уникальные кадры, как Роша поправляет трусы в раздевалке еще до матча. Можем предоставить, если коллегам они интересны. Предполагаю, что подобный рефлекс с поправлением экипировки может быть при желании замечен у каждого игрока. А вот акцентировано неприличный жест и серия агрессивных прыжков в направлении соперника только у одного. Мы надеемся, что справедливость восторжествует, и Роша сможет принять участие уже в ближайшем матче», — написал Брейдо в Telegram-канале.

После этой игры армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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