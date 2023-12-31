В ЦСКА объяснили причину отзаявки молодых игроков от команды

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил причину отзаявки молодых игроков команды.

На сайте РПЛ 31 декабря были отзаявлены 326 футболистов из клубов РПЛ.

«Все, кто в списке по молодежному первенству, отзаявляются у всех клубов после завершения МФЛ. Дальше решается уже, заявляются снова как молодежка или, например, в списке 3В (по форме № 3В не более 30 (тридцати) футболистов, родившихся не ранее 01 января 2002 года. — Прим. «СЭ»). Вопрос регламента и возможностей. Это, повторюсь, стандартная заявка по завершению МФЛ», — сказал Брейдо «СЭ».

ЦСКА занял шестое место в Молодежной футбольной лиге (МФЛ), набрав 37 оков. В чемпионате России ЦСКА находится на восьмой строчке после 18-го тура, набрав 28 очков.