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РПЛ

Сегодня, 14:10

В ЦСКА объяснили причину отзаявки молодых игроков от команды

Константин Белов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил причину отзаявки молодых игроков команды.

На сайте РПЛ 31 декабря были отзаявлены 326 футболистов из клубов РПЛ.

«Все, кто в списке по молодежному первенству, отзаявляются у всех клубов после завершения МФЛ. Дальше решается уже, заявляются снова как молодежка или, например, в списке 3В (по форме № 3В не более 30 (тридцати) футболистов, родившихся не ранее 01 января 2002 года. — Прим. «СЭ»). Вопрос регламента и возможностей. Это, повторюсь, стандартная заявка по завершению МФЛ», — сказал Брейдо «СЭ».

ЦСКА занял шестое место в Молодежной футбольной лиге (МФЛ), набрав 37 оков. В чемпионате России ЦСКА находится на восьмой строчке после 18-го тура, набрав 28 очков.

ЮФЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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