В «Динамо» Махачкала рассказали о сложностях с получением лицензии РФС-1

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал «СЭ» о процессе получения лицензии РФС-1, которая позволит клубу участвовать в стыковых матчах.

«В этом лицензирование самое сложное — это установление комплексов для карты болельщика. Оно сложно сильно оттого, что нужны затраты порядка 50 миллионов рублей. Времени немного, и нет гарантий, что мы попадем в заветную четверку. Мне кажется, надо в этом вопросе находить другие пути. С одной стороны, клубы должны выполнять требования, но с другой — это не должно быть пустой тратой денег. Но мы, клуб, не можем решить этот вопрос, его должны решать на уровне руководителей российского футбола. Если мы попадем в стыки и федерация разрешит нам играть, то будем играть в стыках и просить отсрочку. Не пустят в стыки, значит, не будем играть в них», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Динамо» занимает шестое место в таблице, набрав 45 очков.