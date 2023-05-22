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Сегодня, 15:16

Егоров высказался о поведении Соболева в матче с ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров высказался о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Понимаете, мы постоянно возвращаемся к одному и тому же, что человека надо обязательно наказать, во что бы то ни стало. А когда Соболев забивает за сборную России или за «Спартак», никто не говорит, что ему, может быть, нужно медаль дать или подарить кольцо с бриллиантом. Наказывать мы все умеем, а поощрять когда-нибудь будем? Должен быть кнут и пряник. Конечно, это все некрасиво, конечно, это все неправильно. Мы хотим наказывать человека за ту работу, что он делает лучше, чем мы. Наверное, это тоже несправедливо. А это предложение хорошее, если руководство «Спартака» само ему скажет: «Слушай, давай пойдем в академию, пообщаешься, скажешь, что этот пример нехороший, ты сорвался». Но нельзя это делать принудительно, это должно быть по обоюдному согласию», — приводит слова Егорова «Спорт День за Днем».

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля. Роша повторил этот жест и тоже был удален с поля.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/byvshiy-sudya-egorov-otpravit-soboleva-na-obshchestvennye-raboty-eto-khoroshee-predlozhenie-
Александр Соболев
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