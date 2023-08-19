В «Динамо» надеются, что сделка по переходу Чавеса будет завершена на следующей неделе

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ситуацию с возможным переходом мексиканского полузащитника Луиса Чавеса.

«Схемы оплаты сложная и комплексная. К сожалению, заняло больше времени, чем предполагали. Но процесс движется. Надеемся, что он завершится на следующей неделе», — сказал Гафин.

По информации «СЭ», соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.

22 июля «Пачука» выступила с заявлением, в котором сообщила, что Чавес покинет команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход.

Чавес выступал за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.