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14 марта, 13:30

Кобелев: «Рано короновать «Зенит». Во втором тайме «Динамо» ему ни в чем не уступало»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» выразил сомнения в том, что «Зенит» вновь станет чемпионом России.

 «Зенит» показал, кто есть кто в российском футболе?

 Ну а разве кто-то сомневался в силе команды Семака? Но впереди еще 10 туров РПЛ. Случиться может все что угодно. «Динамо» находится в хорошей физической форме. Это надо признать. Пока непонятно, как поведет себя «Краснодар» после смены тренера. Иногда такие перестановки могут приводить к эмоциональному подъему команды. Так что я бы «быков» со счетов пока точно не сбрасывал.

 То есть вы не уверены в том, что «Зенит» доведет дело до победы в чемпионате?

 Пока такой уверенности нет. В первом тайме «Динамо» совершило детскую ошибку в эпизоде с первым голом Кассьерры, пытаясь создать положение вне игры. Кроме того, как заметил выше, бело-голубые много мячей потеряли в атаке. А во втором тайме команда Лички ни в чем не  уступала подопечным Семака!

 
Артур в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Артур и Педро не приехали сюда играть на чистых мячах». Кобелев — о победе «Зенита» над «Динамо» в Кубке

 Но счет на табло.

 В чем преимущество «Зенита»? Скамейка длиннее, и есть психология победителей. Ее никто не видел, но она существует в природе. Однако все равно рано короновать сине-бело-голубых. Впереди еще  два с половиной месяца борьбы. От травм никто не застрахован, нужно внимательнее изучить календарь. Если бы отрыв составлял 5-7 очков, можно было бы говорить о серьезных шансах питерцев на золото. Но сейчас расклад совсем другой. Всего одно очко от «Краснодара» и два от «Динамо».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Сергея Семака 40 набранных очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (39), а тройку лучших замыкает «Динамо» (38).

Андрей Кобелев (футбол)
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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