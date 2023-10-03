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Сегодня, 14:48

В «Факеле» ожидают возвращение нападающего Ивахнова через месяц

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал «СЭ» о состоянии нападающего Матвея Ивахнова после перенесенной операции на лобной пазухе.

«Сейчас у него будет реабилитация. Операция прошла успешно, в плановом режиме. Ожидаем его возвращение ориентировочно через месяц», — сказал Котов «СЭ».

20-летний Ивахнов получил серьезное повреждение в игре с «Оренбургом» (0:0, пенальти 2:4) в 4-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России. Позднее пресс-служба воронежцев сообщила, что форвард получил перелом лобной пазухи.

Футболист был доставлен в больницу, где прошел обследование и перенес операцию.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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