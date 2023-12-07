В КДК РФС объяснили дисквалификацию Карпина на два матча

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

54-летнего специалиста дисквалифицировали за критику решения провести матч против ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ в снегопад. Он назвал «дебилом» человека, который принял решение о проведении матча.

«Слова Карпина были связаны с оценкой действия судьи. Мы обратились к главному судье за рапортом по поводу общения с Карпиным. Шафеев сказал: «После финального свистка ко мне вышел Карпин. В спокойной манере он задал вопрос, кто принимал решение о проведении данного матча. Я ему ответил, что решение принял главный судья. После этого решения он еще раз спросил. Я ответил, что это мое решение. После этого он поднес палец вверх, сказал, что нужно думать. Я не посчитал это за нарушение, он не спорил со мной».

До флеш-интервью Карпин услышал от главного судьи, что именно он принимал решение о проведении матча. Мы обсудили этот вопрос и с учетом правил игры. К судейской компетенции относятся вопросы о погодных условиях проведения игры. То есть, только главный судья мог принять решение не проводить данный матч. Каждый должен знать и исполнять правила игры. Незнание законов не освобождает от ответственности. Он обязан был знать, что решение принимается судьей. Даже если не знал, судья ему объяснил.

Карпин объяснил свои слова, что до конца не верил, что Шафеев принял это решение. У комитета сложилось четкое понимание, что эти слова были сказаны в адрес официального лица матча. Карпин сказал, что зря употребил эти слова, но хотел обратить внимание, что в таких условиях матч проводить нельзя. Он сказал, что готов принять наказание. Однако его действия были направлены на то, что в таких условиях играть нельзя и надо вносить изменения в регламент относительно такого порядка. У клуба и у лиги есть основания выносить такие вопросы на Исполкоме РФС. За оскорбительное поведение было принято решение дисквалифицировать Карпина на 2 матча. 1 матч – реальная дисквалификация, 1 игра – условно. Также он оштрафован на 200 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.