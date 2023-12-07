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РПЛ

Сегодня, 15:25

Григорьянц заявил, что Абаскаль может оспорить свою дисквалификацию

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопросы о дисквалификации главного тренера «Спартака» Гильемо Абаскаля. Специалист отстранен на три матча.

— В ситуации с Абаскалем был риск, что мог быть дисквалифицирован на срок до шести месяцев. За что?

— За физическое воздействие. Изначально в протоколе была другая запись. Но здесь два состава в формулировке. Мы пришли к выводу, что это не физическое воздействие, а именно толчок.

— Абаскаль может оспорить решение?

— Да.

— Повлияли ли извинения Абаскаля на вердикт КДК?

— Если бы он не извинился, наказание могло бы быть жестче. Тем более, Абаскаль здесь был не в первый раз.

— Как объяснил свои действия Абаскаль?

— Эмоции. Он очень об этом сожалел. Он сказал, что тренер не должен так себя вести.

ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
Гильермо Абаскаль
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