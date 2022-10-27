В КДК РФС объяснили, почему защитник «Нижнего Новгорода» Каккоев пропустит игру против «Крыльев»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» объяснил дисквалификацию защитника «Нижнего Новгорода» Никиты Каккоева.

«ЭСК РФС посчитала, что карточка Каккоева должна была быть желтой, а не красной. У нас в регламенте четко прописано, что две желтые карточки — это красная карточка. Поэтому КДК РФС не отменяет красную карточку, но и не выносит дополнительную дисквалификацию. У него одна красная карточка, которую мы не отменили. Мы никому не давали желтую. У него осталась красная карточка, ее не отменяли. ЭСК РФС заявила, что должна была быть желтая, а не красная. При таких обстоятельствах КДК РФС не отменяет красную карточку, но и не дает дополнительную дисквалификацию», — сказал Григорьянц «СЭ».

В концовке встречи 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2) удаление заработал Никита Каккоев.

30 сентября «Нижний Новгород» сыграет на выезде с «Крыльями Советов».