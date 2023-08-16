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Сегодня, 15:20

В КДК РФС рассказали, при каком условии может быть активировано условное наказание Дзюбы

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, при каких условиях может быть активировано условное наказание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал 34-летнего нападающего на два матча условно за угрозы в адрес журналиста — Дзюба грубо ответил на его вопрос после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Повторное подобное поведение по данной статье может активировать условное наказание. Диалог между Дзюбой и журналистом был, извинений мы не услышали. Журналист не принял на себя выражение, использованное Дзюбой как оскорбление», — сказал Григорьянц.

Дзюба присутствовал на заседании КДК РФС по видеосвязи. Журналист, которого оскорбил футболист, посетил мероприятие лично.

Артем Дзюба
Футбол
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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