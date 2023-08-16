В КДК РФС рассказали, при каком условии может быть активировано условное наказание Дзюбы

Сегодня, 15:20
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, при каких условиях может быть активировано условное наказание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал 34-летнего нападающего на два матча условно за угрозы в адрес журналиста — Дзюба грубо ответил на его вопрос после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
«Повторное подобное поведение по данной статье может активировать условное наказание. Диалог между Дзюбой и журналистом был, извинений мы не услышали. Журналист не принял на себя выражение, использованное Дзюбой как оскорбление», — сказал Григорьянц.
Дзюба присутствовал на заседании КДК РФС по видеосвязи. Журналист, которого оскорбил футболист, посетил мероприятие лично.