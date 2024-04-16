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Корниленко — о номинации Пиняева и Салтыкова на Golden Boy: «Надеемся, «Крылья» помогли им в этом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос «СЭ» о попадании бывшего футболиста клуба Сергея Пиняева и нападающего самарцев Никиты Салтыкова в число номинантов на премию Golden Boy.

«Мы рады за Пиняева и Салтыкова, поздравляем их с вхождением в число номинантов на премию. Надеемся, что футбольный клуб «Крылья Советов» помог им в этом, а дальше они будут только развиваться и прогрессировать», — сказал Корниленко «СЭ».

Российские игроки попали в топ-100 кандидатов на награду — Салтыков занял 62-е место, Пиняев стал 78-м.

Сергей Корниленко
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Никита Салтыков
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