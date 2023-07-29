В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном интересе к Оздоеву

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Фатих Карагюмрюк» Магомеду Оздоеву.

«Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить интерес. Могу лишь подтвердить, что это хороший футболист», — сказал Корниленко «СЭ».

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 россиянин забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за турецкую команду. Контракт действует до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один сезон.