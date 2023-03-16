В «Крыльях Советов» подтвердили, что новичок самарцев Гарре хочет получить российский паспорт

Сегодня, 10:48
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал «СЭ» о процессе получения российского гражданства для аргентинского нападающего Бенхамина Гарре.
«Разговор действительно был. Гарре сказал, что он не против получить российский паспорт. На данный момент мы узнаем, насколько это возможно и будем стараться сделать все оперативно. Идет сбор информации, а что будет дальше — посмотрим», — сказал Корниленко «СЭ».
Гарре перешел в «Крылья Советов» из аргентинского «Расинга» в январе этого года. 22-летний форвард сделал одну результативную передачу в пяти матчах за самарцев.