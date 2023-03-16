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Сегодня, 10:48

В «Крыльях Советов» подтвердили, что новичок самарцев Гарре хочет получить российский паспорт

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Бенхамин Гарре (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал «СЭ» о процессе получения российского гражданства для аргентинского нападающего Бенхамина Гарре.

«Разговор действительно был. Гарре сказал, что он не против получить российский паспорт. На данный момент мы узнаем, насколько это возможно и будем стараться сделать все оперативно. Идет сбор информации, а что будет дальше — посмотрим», — сказал Корниленко «СЭ».

Гарре перешел в «Крылья Советов» из аргентинского «Расинга» в январе этого года. 22-летний форвард сделал одну результативную передачу в пяти матчах за самарцев.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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