В «Лацио» заявили, что не интересуются Дивеевым

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в комментарии «СЭ» опроверг информацию об интересе клуба к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

«Интересуемся ли мы Дивеевым? Нет», — сказал Таре «СЭ».

В сезоне-2022/23 Дивеев забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА. В данный момент 23-летний россиянин восстанавливается от перелома большеберцовой кости.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.