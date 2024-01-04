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Сегодня, 17:46

В «Локомотиве» опровергли новости о продаже Гильерме

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Маринато Гильерме из московского клуба.

«Маринато — легенда нашего клуба, поэтому любая информация о его продаже не соответствует действительности», — приводит заявление пресс-службы «Локомотива» Sport24.

Ранее сообщалось, что 38-летний голкипер может перейти в «Сочи» в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сочинцы могут оформить полноценный трансфер или арендовать игрока до конца сезона.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В текущем сезоне вратарь провел за железнодорожников 5 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 5 мячей и дважды отыграл на ноль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-609767-v-lokomotive-prokommentirovali-slukhi-o-vozmozhnom-ukhode-gilyerme
Маринато Гильерме
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