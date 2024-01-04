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Сегодня, 17:45

Кузнецов рассказал, как мотивировал Пиняева футболкой Месси

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как мотивировал Сергея Пиняева футболкой легендарного аргентинца Лионеля Месси.

— На одной передаче я Пиняева мотивировал. Мы были с Костей Геничем и общались с ним по видеосвязи. Спрашиваю: «Ты забивал головой в премьер-лиге?» — «Нет». — «Забьешь — я тебе майку Месси подарю!» Встречаемся на Матче звезд Кубка: «Ну, что ж ты не забил?» — «А если сегодня забью, майку дадите?» — «Подумаю». Общение должно быть, мы следим за ними, они — за нами! Почему молодые ребята не могут следить за медиалигой? Это же интересно!

Дмитрий Кузнецов. «Если Пиняев забьет головой, подарю ему майку Месси!» Кузнецов — о победе 2DROTS над ЦСКА и конфликте с Бабаевым

— Майка Месси так у тебя пока и осталась? Откуда ты ее взял?

— Ребята, с которыми я играл в «Эспаньоле», там сейчас работают. Когда оставался месяц до ухода Месси из «Барселоны», я попросил их подписать у него футболку. После чего прислали мне ее в Москву по почте. Мотивация для Пиняя в силе — если забьет головой, может быть, подарю!

Сергей Пиняев
Дмитрий Кузнецов
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