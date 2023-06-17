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Сегодня, 19:17

В «Локомотиве» ожидают, что Едвай и Керк снова приостановят контракты с клубом

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Тин Едвай и Джирано Керк в «Локомотиве».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о будущем Тина Едвая и Джирано Керка.

— Известно ли, что будет с Керком и Едваем, которые приостанавливали контракты?

— Там сложная система. Кто-то не может уйти, а те, кто приостанавливал ранее, могут продлить. Думаю, эти футболисты продлят приостановление контракта. Пока они не изъявили желания вернуться. Очень важно — за последние полгода команда стала другой, у нас боеспособный коллектив. Здесь момент не просто возвращения в команду, а способность влиться в коллектив. Не уверен, что у всех это получится. Хотя если будет желание — будем действовать по всем регламентам и требованиям, — сказал Нагорных «СЭ» в рамках ПМЭФ, который в субботу завершился в Санкт-Петербурге.

Керк в начале года перебрался в «Антверпен». На его счету 6 мячей и 2 результативные передачи в 21 матче за бельгийский клуб.

Едвай с января 2023 года выступает за «Аль-Айн» из Объединенных Арабских Эмиратов. Он провел 18 матчей за команду, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Весной 2022 года ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты в одностороннем порядке с российскими командами. Изначально данная опция действовала до 30 июня 2022 года, затем дважды была продлена — сначала до конца сезона-2022/23, а сейчас до 30 июня 2024-го.

Тин Едвай
Футбол
ФК Аль-Айн
ФК Антверпен
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
Юрий Нагорных
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