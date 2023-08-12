В «Локомотиве» рассказали о переговорах с «Вердером» по трансферу футболиста Тикнизяна

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что защитник московского клуба Наир Тикнизян заслуживает лучших условий трансфера, чем те, которые предлагает германский «Вердер».

«Идет обычная работа, мы считаем, что Наир — игрок высокого уровня. Конечно, те условия, которые сегодня предлагаются, мы понимаем, и он сам понимает, что это не та оценка, которую он заслуживает. Поэтому Наир у нас тренируется, готовится, будут наверняка еще предложения. Игрок он действительно высококлассный, поэтому это обычная жизнь, здесь не нужно делать из этого каких-то сенсаций, обычная работа клубная идет. Не то чтобы наш клуб отверг предложение «Вердера», встречные условия выдвигаются. Обычная работа, поэтому никаких сенсаций здесь нет. Других предложений пока не было, но уверен, что будут», — приводит слова Нагорных ТАСС.

5 августа издание Tuttomercatoweb сообщало, что немецкая команда предложила за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро. Московский клуб намерен выручить от продажи армянского защитника не менее 5 миллионов евро.

Позднее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал «СЭ», что «Вердер» сделал второе предложение клубу меньше 4 миллионов евро.

В текущем сезоне Тикнизян провел 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.