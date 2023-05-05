В «Локомотиве» рассказали об отсутствии задолженностей перед клубом со стороны европейских команд

Сегодня, 21:37
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что европейские клубы не имеют трансферных задолженностей перед московской командой.
«Нет. Все идет по тому плану и контрактным обязательствам, о которых мы договорились. Перед нами нет никаких задолженностей», — приводит Sport24 слова Нагорных.
На данный момент «Локомотив» с 32 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 26-м туре железнодорожники сыграют против «Сочи». Матч пройдет 8 мая и начнется в 17.00 по московскому времени.