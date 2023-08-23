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Сегодня, 11:17

В «Локомотиве» заявили, что «Аталанта» не предлагала клубу арендовать Миранчука

Ана Горшкова
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что «Аталанта» не обращалась в клуб по теме возможной аренды полузащитника Алексея Миранчука.

«К нам нет предложений по аренде Алексея, он играет в Италии», — приводит слова Нагорных РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Торино» ведет переговоры о трансфере полузащитника. Инсайдер Николо Скира заявлял, что 27-летний россиянин не входит в планы главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини.

Миранчук перешел в клуб из Бергамо в 2020 году. Прошлый сезон он провел в «Торино» на правах аренды. На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах минувшего сезона серии А.

Источник: РИА Новости
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торино
Юрий Нагорных
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