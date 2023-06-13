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Сегодня, 16:22

В «Локомотиве» заявили, что впервые слышат о договоренности по трансферу Солдатенкова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что не в курсе о договоренности по трансферу защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова.

«Первый раз слышу об этом», — приводит слова Ульянова Metaratings.ru.

Солдатенков заявил, что ему никто не звонил и лично он ни с кем не разговаривал.

26-летний защитник выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел за самарский клуб 34 матча и сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Солдатенкова в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-lokomotive-zayavili-chto-vpervye-slyshat-o-dogovoryonnosti-po-transferu-soldatenkova-igrok-tozhe-oproverg-informaciyu-258430/
Дмитрий Ульянов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Александр Солдатенков
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