В «Оренбурге» объявили о подписании контракта с Ярошиком

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» объявил о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера.

«Мы подписали контракт с Ирши Ярошиком. Договор будет действовать минимум два года. Есть ли опция продления контракта? Нет, просто как минимум на года заключен трудовой договор с Ярошиком», — сказал Андреев «СЭ».

В прошедшем сезоне «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место в чемпионате России.

45-летний Ярошик является безработным с марта 2023 года. До этого он на протяжении полутора лет тренировал чешский «Теплице». Во время карьеры футболиста Ярошик выступал в России за ЦСКА и «Крылья Советов».