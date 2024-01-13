В «Оренбурге» оценили вероятность ухода Веры зимой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» оценил вероятность ухода нападающего Лукаса Веры в зимнее трансферное окно.

«Мы находимся в процессе переговоров по Вере. Если он и уйдет от нас, то не в российский клуб. Пока мы общаемся только с иностранцами. Вероятность его ухода — 50 на 50. Не от нас все зависит», — сказал Андреев «СЭ».

26-летний аргентинец играет за «Оренбург» с лета 2022 года. На его счету 3 гола и 11 результативных передач в 48 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.

Контракт Веры с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.