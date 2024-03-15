Андреев: «Куэро хорошо вышел на замену в матче с ЦСКА. Мы на него рассчитываем»

15 марта, 20:45
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об игре нападающего клуба Джастина Куэро.
19-летний футболист пополнил состав команды РПЛ в августе 2023 года на правах аренды из эквадорского «Индепендьенте».
«Куэро мало играет? Ему всего 19 лет. Джастин хорошо вышел замену с ЦСКА. Мы на него рассчитываем», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 Куэро отыграл 17 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, записав на свой счет 1 забитый мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 500 тысяч евро.