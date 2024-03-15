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15 марта, 20:45

Андреев: «Куэро хорошо вышел на замену в матче с ЦСКА. Мы на него рассчитываем»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об игре нападающего клуба Джастина Куэро.

19-летний футболист пополнил состав команды РПЛ в августе 2023 года на правах аренды из эквадорского «Индепендьенте».

«Куэро мало играет? Ему всего 19 лет. Джастин хорошо вышел замену с ЦСКА. Мы на него рассчитываем», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Куэро отыграл 17 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, записав на свой счет 1 забитый мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 500 тысяч евро.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Андреев
РПЛ
ФК Оренбург
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