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Сегодня, 12:13

В «Оренбурге» рассказали, когда новичок Томпсон присоединится к команде

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал «СЭ» о сроках прибытия в команду чилийского полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Ожидаем, что он прилетит в Турцию в воскресенье-понедельник. Это предварительно. Он пройдет медосмотр в Турции, если все будет хорошо мы там подпишем с ним контракт, только после этого он начнет тренироваться. Пока билеты мы ему не брали. Задержки нет, мы изначально знали, что только 18 числа он уладит все вопросы в правоохранительных органах и после этого будет собираться к нам», — сказал Еремякин «СЭ».

Томпсон провел за чилийский клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

ФК Оренбург
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