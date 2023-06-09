В «Оренбурге» рассказали о планах на летнее трансферное окно

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Мы планируем подписать где-то одного футболиста или двух, если удастся обо всем договориться. Не будем раскрывать, какие позиции планируем усилить. Мы не можем на данный момент сказать, что трансферная кампания клуба завершена», — сказал Андреев «СЭ».

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками в 30 матчах.

Этим летом клуб договорился о выкупе арендованного у «Спартака» нападающего Степана Оганесяна, а также подписал защитника «Кубани» Максима Сидорова, полузащитника Томаса Муро («Химнасия», Аргентина) и форварда Эмирджана Гюрлюка («Алтынорду», Турция).