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5 сентября, 18:56

В «Оренбурге» сообщили о переходе колумбийского защитника Гарцеса

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил «СЭ» информацию о том, что центральный защитник колумбийского «Депортиво Перейра» Карлос Эмилио Гарцес перейдет в клуб до закрытия летнего трансферного окна.

«Могу подтвердить эту информацию. Трансфер подписан, а личный контракт с Карлосом будет подписан уже после медосмотра в Москве, если он нормально его пройдет», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.

В следующем туре чемпионата России «Оренбург» 11 сентября сыграет в гостях с «Зенитом».

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