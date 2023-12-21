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Сегодня, 17:44

В «Пахтакоре» заявили, что не хотят отпускать нападающего Холматова, которым интересуется «Ростов»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию, что «Ростов» интересуется нападающим Диером Холматовым.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что «Ростов» интересуется 21-летним игроком сборной Узбекистана.

«Ни Карпин, ни «Ростов» к нам по поводу игрока не обращались, предложений не было. Но мы не готовы пока отпускать Холматова. Он молодой и основной игрок нашей команды, плюс у нас впереди будет несколько важных турниров. Когда Диер повзрослеет и окрепнет, то мы с удовольствием отпустим, как и всех ваших талантливых игроков», — сказал Адисман «СЭ».

Холматов в этом сезоне провел за «Пахтакор» 26 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. «Ростов» после 18-и туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Футбол
ФК Пахтакор
ФК Ростов
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