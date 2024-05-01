В «Пари НН» отреагировали на новость о возможном назначении Саши Илича на пост главного тренера

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном назначении на пост главного тренера специалиста «Атромитос Афины» Саши Илича. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что сербский специалист подпишет контракт с «Пари НН» до лета 2025 года.

«Клуб ни с кем контракт не подписал. Пока преждевременно говорить, насколько эта информация соответствует действительности. Клуб сейчас работает с исполняющим обязанности тренером Антоном Хазовым. Ведем ли переговоры с Иличем? В шорт-листе клуба находится десять человек», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ»

29 апреля 2024 года нижегородский клуб объявил об отставке Сергея Юрана.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 28 очками в 26 матчах.