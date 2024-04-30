В «Пари НН» рассказали, что находятся в процессе поиска нового главного тренера

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о поиске нового главного тренера команды.

— Состоялось заседание совета директоров, есть ли обновления по поводу нового главного тренера?

— Пока ничего нет. Все в процессе.

— Даже никаких кандидатов?

— Нет. Пока нет.

28 апреля руководство нижегородцев отправило главного тренера Сергея Юрана в отставку. Под руководством Юрана «Пари НН» уступил в шестой игре подряд и находится на 11-й строчке с 28 баллами.

29 апреля генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщал, что новая информация о возможном главном тренере может появится после второго заседания совета директоров, которое проходило в понедельник.