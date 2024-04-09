В «Пари НН» сообщили, что Марадишвили будет прооперирован в ближайшее время

Пресс-служба «Пари НН» сделала заявление о травме полузащитника нижегородцев Константина Марадишвили.

«Марадишвили получил повреждение коленного сустава, а именно гол — крестообразной связки. В ближайшее время Константин будет прооперирован, после чего пройдет курс реабилитации с клубными специалистами», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

24-летний россиянин вышел в стартовом составе на матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4) и был заменен на 31-й минуте из-за травмы ноги. После игры футболист покинул стадион на костылях.

В этом сезоне РПЛ футболист провел 11 матчей, забив 1 гол.