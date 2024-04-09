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Сегодня, 21:19

В «Пари НН» сообщили, что Марадишвили будет прооперирован в ближайшее время

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Пресс-служба «Пари НН» сделала заявление о травме полузащитника нижегородцев Константина Марадишвили.

«Марадишвили получил повреждение коленного сустава, а именно гол — крестообразной связки. В ближайшее время Константин будет прооперирован, после чего пройдет курс реабилитации с клубными специалистами», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

24-летний россиянин вышел в стартовом составе на матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4) и был заменен на 31-й минуте из-за травмы ноги. После игры футболист покинул стадион на костылях.

В этом сезоне РПЛ футболист провел 11 матчей, забив 1 гол.

Источник: Telegram-канал «Пари НН»
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Константин Марадишвили
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