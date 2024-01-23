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Сегодня, 20:18

В «Пари НН» сообщили, что получили от «Ференцвароша» деньги за Севикяна

Алина Савинова
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос, получил ли клуб выплату за переход полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

«Да, все нормально. Остался только вопрос с разрешением Эдгара на работу. Но мы все документы от себя отдали, так что это уже вопрос венгерской стороны», — приводит «РБ Спорт» слова Кондратова.

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский клуб. Севикян провел за команду из Нижнего Новгорода в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.

«Ференцварош» после 17 туров занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 33 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pari-nn-poluchil-ot-ferentsvarosha-den-gi-za-sevikyana-sdelka-zavershena/
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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