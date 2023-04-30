В пресс-службе «Факела» прокомментировали информацию о том, что Евсеев станет главным тренером команды

Пресс-атташе «Факела» Павел Горячев прокомментировал информацию о том, что главным тренером клуба станет Вадим Евсеев.

«На данный момент нет информации о том, что вместо Дмитрия Пятибратова главным тренером «Факела» станет Вадим Евсеев», — приводит «РБ Спорт» слова Горячева.

Ранее «Шинник» объявил об уходе Евсеева с поста главного тренера. Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что специалист продолжит работу в воронежском «Факеле».

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко за 25 туров.