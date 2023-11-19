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Сегодня, 16:39

В РФС назвали цели Лиги легенд на 2024 год

Алина Савинова
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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин ответил на вопрос о целях Лиги легенд на 2024 год.

«Пока что есть желание и цель ярко завершить нынешний сезон матчем в Черкизове. Обсуждаем планы и различные варианты на 2024 год с партнерами. Отдаем себе отчет, что не стоит проводить, например, десять таких матчей в год. Это негативно скажется на интересе. Тут важно не пересолить. Я вообще считаю, что команды легенд можно и нужно создать в Самаре, Ростове, Казани, Волгограде, Краснодаре, Владикавказе и других регионах. У клубов из этих городов есть славные страницы в истории футбола, они сами могут сами проводить подобные матчи или фестивали болельщиков. Мы же могли бы сконцентрироваться на масштабных международных ретро-матчах сборных. Возможно, именно в таком формате и будем работать в следующем году», — цитирует Терешина Metaratings.ru.

Ближайший ретро-матч между легендами «Локомотива» и ЦСКА пройдет 19 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по местному времени. Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. Тогда «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/v-rfs-rasskazali-o-celyakh-ligi-legend-na-2024-god-307177/
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